Трагедия в Золитуде: cпустя 4 года начинают выплачивать компенсацию за раздавленные автомобили

Спустя почти четыре года страховая компания «Ergo» начала выплачивать материальный ущерб персонам, чьи автомобили были раздавлены во время трагедии в Золитуде, рассказала TVNET руководитель сообщества пострадавших «Zolitūde 21.11.» Регина Лочмеле-Лунева. 69 человек получат компенсацию в размере от 20 до 3500 евро.

В страховой практике Латвии ущерб возмещать начинают только после вынесения приговора судом, поэтому люди, машины которых были повреждены во время произошедшей в Золитуде трагедии, все это время не получали никакой компенсации.

«Почти четыре года спустя компания «Ergo» изменила свою позицию и приняла решение выплатить компенсацию 69 физическим персонам», рассказывает Лочмеле-Лунова.

Пострадавшим будет выплачена компенсация, соответствующая заявленным в ходе уголовного дела размерам.