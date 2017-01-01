«airBaltic» за десять месяцев обслужила более 3 млн пассажиров

За десять месяцев этого года латвийская авиакомпания «airBaltic» перевезла свыше 3 млн пассажиров, в том числе в октябре перевезено 319 018 пассажиров, что на 24% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Как отметили в «airBaltic», уже пятый месяц подряд авиакомпания добивается самого большого в своей истории месячного показателя числа перевезенных пассажиров.

В октябре авиакомпания выполнила 4 567 рейсов, что на 16% больше, чем за тот же период 2016 года. В целом за десять месяцев 2017 года выполнено 42 230 рейсов.

Заполняемость мест в самолетах составила в октябре 2017 года 75,9%, за десять месяцев 2017 года - 77,7%.

15-минутный показатель пунктуальности рейсов «airBaltic» в октябре составил 90,2%, а в целом за десять месяцев этого года - 87,5%.