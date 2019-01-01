КС признал не соответствующими Конституции только ставки налога солидарности

Конституционный суд (КС) и после иска юридических лиц признал не соответствующими Конституции только ставки налога, установленные в статье 6 закона о налоге солидарности.

Суд постановил признать эту статью не соответствующей первой фразе ст. 91 Конституции и не имеющей силы с 1 января 2019 года, чтобы дать правительству время разработать альтернативное решение. Немедленная отмена статьи невозможна, так как имеется план налоговых поступлений.

Согласно постановлению КС, тот факт, что налог солидарности платят немногие, сам по себе не обосновывает разницы в отношении, то есть дифференциации налоговых ставок. В законе нельзя предусмотреть положение каждого конкретного лица.

В данном случае условия, в которые поставлены плательщики налога, сопоставимы между собой, и отношение к ним должно быть одинаковым. Различное отношение к конкретным группам плательщиков налога солидарности может быть предусмотрено только в том случае, если такое отношение имеет легитимную цель. Это могла бы быть совокупность аргументов, обуславливающих наличие между плательщиками налога солидарности таких отличий, которые требовали бы разных налоговых ставок.

При этом размер доходов госбюджета от налога солидарности не может считаться легитимной целью для разницы в отношении.

Судопроизводство по ст. 3 и 5 закона о налоге солидарности КС решил прекратить, так как субъект и объект налога сами по себе не создают нарушение принципа равного отношения.

Как подчеркнула председатель КС Инета Зиемеле, КС не считает, что сам по себе налог солидарности противоречит Конституции. Вопрос состоит лишь в одной норме закона - установленных ставках.

Дело было возбуждено по иску девяти юридических лиц, которые оспорили соответствие статей 3, 5 и 6 закона о налоге солидарности первой фразе статьи 91 Конституции.

19 октября аналогичное решение КС принял по иску физических лиц.