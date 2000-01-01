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Житель Скрунды нашел на берегу Венты древние арабские монеты

Русский TVNET
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Житель окрестностей Скрунды нашел в земле 45 серебряных арабских монет - дирхемов. В течение некоторого времени находка будет выставлена в Кулдигском краевом музее. Однако после, монеты передадут ученым для дальнейшего изучения, рассказывает портал Skaties.lv.

Фермер, который решил остаться неизвестным, нашел «клад» поблизости реки Венты. Ученые отмечают, что на территории Латвии в целом были обнаружены 2000 дирхемов. Учитывая, что рядом с участком никаких древних строений не было, была выдвинута версия, что клад был зарыт в старину участниками военных конфликтов.

Согласно историческим свидетельствам, серебряные дирхемы в Латвии появились в 9 веке нашей эры благодаря прибывшим сюда скандинавским викингам.

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