Карта террористической угрозы: смотрите, насколько безопасно в Латвии и других странах

Вчера был опубликован ежегодный доклад «Глобальный индекс терроризма-2017», в котором оценивается уровень террористической угрозы в различных странах мира. На первом месте оказался Ирак, где произошло семь из десяти самых многочисленных по количеству жертв терактов. Индекс Ирака — 10. В этой шкале 0 значит, что страна совершенно не тронута террористами, а 10 — самая большая возможная угроза.

Примечательно, что Литва, Латвия и Норвегия получили 0. Индекс Эстонии - 0,461. В Финляндии террористическую угрозу оценили в 2,341. Один из самых больших индексов среди наших соседей получила России - 5,329.

После Ирана самыми опасными странами считаются Афганистан (9,441), Нигерия (9,009), Сирия (8,621), Пакистан (8,4), Йемен (7,877), Сомали (7,654), Индия (7,534), Турция (7,519) и Ливия (7,256).

Среди европейских стран самая большая угроза на Украине (17 место; 6,557) и во Франции (23 место; 5,964). Десять самых безопасных с точки зрения угрозы терроризма стран: Бенин, Ботсвана, Коста-Рика, Куба, Эритрея, Габон, Гамбия, Экваториальная Гвинея, Литва и Латвия.