Латвия утвердит документы о демаркации границы с Россией

Правительство планирует утвердить документы о демаркации российско-латвийской границы, которые 25 октября были подписаны на последнем, 33-м заседании комиссии по демаркации границы, свидетельствует подготовленный Министерством иностранных дел проект правил.

Проект правил включает в себя протокол-описание границы, карту демаркации границы, протоколы обозначений границы, каталог координат и высот обозначений границы и заключительный протокол работы демаркационной комиссии.

В аннотации говорится, что после вступления в силу документов о демаркации ответственные органы Латвии и России, то есть МВД, начнут работу над договором правительств Латвии и России о разработке проекта режима государственной границы.

Вступлением в силу документов о демаркации завершится обозначение латвийско-российской границы на местности, и ее можно будет полностью упорядочить, что существенно облегчит охрану и контроль границы, ограничит нелегальную миграцию и контрабанду.

После подписания документов о демаркации они передаются на утверждение правительствам обеих стран.