Более 1000 человек участвуют в шествии в защиту русского образования

В четверг, 16 ноября в 16.00 начался заявленный Латвийским русскийм союзом марш в защиту русского образования. Марш протеста назвали «Свет против тьмы! Просвещение против мракобесия!». И все участники были приглашены взять с собой фонарики, чтобы освещать путь до здания Кабинета министров.

Шествие началось у здания Министерства образования и дальше участники протеста пройдут по маршруту до Кабинета министров.

Далее люди пошли через Бастионную горку к Посольству Франции, потом по бульвару Райня до посольства Германии, затем - по центральной аллее на Бривибас до Кабмина. С 16.45 до 17.25 заявлен митинг напротив Кабинета министров.

В ходе акции протеста прозвучали мнения о то, что Министерство образования не обсуждало реформу об языке обучения только на латышском с партнерами и другими заинтересованными сторонами.

По наблюдениям агентства LETA в акции участвуют пожилые люди и люди средних лет, школьников по-прежнему мало.

Очевидцы сообщают, что достаточно много в толпе родителей с колясками, школьников, у которых уже закончились уроки.

По расчетам сопредседателя Русского союза Латвии (РСЛ) Мирослава Митрофанова, в акции участвуют около 5 тыс. человек. Такой результат достигнут благодаря социальным сетям, потому что информация наконец начала распространяться. Он обещал еще более многочисленную акцию, если правительство не откажется от своей инициативы.

Около 17 часов протестующие занимали всю часть бульв. Бривибас напротив Кабинета министров.

Цель марша – напомнить властям о содержании второй статьи Сатвесме – конституции Латвии, которая гласит, что власть в стране принадлежит народу. Русские и русскоязычные жители – часть народа Латвии, и они имеют право самим решать, на каком языке учить наших детей.

Напомним, 6 октября министр образования Карлис Шадурскис заявил, что с 2020/2021 учебного года обучение в общеобразовательных средних школах будет осуществляться только на латышском языке. Это заставило родителей и общественников выйти на улицу с акциями протеста.