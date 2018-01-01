Латвия вводит добровольный призыв в армию

Граждане Латвии с 18 лет могут добровольно вступать в резерв Национальных вооруженных сил и проходить определенный курс военного обучения. Такие поправки к закону о военной службе сегодня в окончательном чтении принял Сейм.

По данным опроса, проведенного Национальными вооруженными силами, в Латвии есть много граждан, которые бы хотели добровольно пройти военное обучение, но не хотят вступать в Земессардзе или становиться профессиональными военными, пишет портал LSM.lv.

Сейчас на учете Латвийской армии числятся 7 тыс. резервистов. При этом Минобороны ранее распорядилось, что до 2018 года необходимо обучить еще 3000 бойцов запаса.