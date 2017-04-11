Tele2 упорно выставляет счета умершему человеку

Бороться с оператором мобильной связи Tele2 и доказывать, что ее муж никак не может оплатить высылаемые ему счета, жительнице Таллинна Марине пришлось как минимум полгода.

«Мой муж умер 3 января этого года. Где-то весной я получила на домашний адрес письмо от Tele2, в котором сообщалось, что у мужа возник долг. Я взяла свидетельство о смерти и поспешила в контору фирмы. Там меня выслушали, посмотрели документы, разохались, долго извинялись, при мне сделали пометки в компьютере, поставили подписи на письме и заверили, что больше никаких счетов я получать не буду», - рассказала Марина Rus.Postimees.

Как раз во время разговора с журналистом,

она ехала в контору Tele2, чтобы в девятый (!) раз показать свидетельство о смерти мужа и попросить не присылать счета с долгами,

поскольку муж уже без малого год как умер и оплатить их не может.

«Новый счет пришел через месяц после первого. Я опять поехала в Tele2, опять показала свидетельство о смерти, опять выслушала оханья и извинения. В тот раз они заверили меня, что информация о смерти владельца счета и закрытии номера передана теперь и в главную контору. Но вскоре я снова получила счет. Я побывала и в главной конторе и тоже слышала извинения и оханья, меня опять же уверяли, что теперь-то письма приходить точно перестанут. Теперь я еду уже в девятый раз и не представляю, когда все это закончится», - говорила Марина.

Идиотизм ситуации поняли и мы и поэтому решили подключиться к этой борьбе за право усопшего и его родных на покой, и обратились в Tele2 с просьбой ответить на один-единственный вопрос: «Как и когда это издевательство можно прекратить?»

Руководитель по связям с общественностью компании Tele2 Eesti Лийна Лийв объяснила: «Клиент умер в январе 2017 года, но по вопросу прекращения договора в Tele2 обратились только 3 июля 2017 года. В случае смерти человека основанием для прекращения предоставления услуги является обращение родственников, поскольку самовольно прекратить договор оператор не может. В этот период услуга была активна и счета выставлялись клиенту. Счета и оплачивались до 11.04.2017 года. После этого оплата счетов прекратилась и возникла задолженность в размере 40,96 евро. Поэтому клиенту отправлялись письма. Мы пошли навстречу клиенту и компенсировали эту сумму. Можем заверить, что счета больше выставляться не будут. Приносим свои извинения за возникшее неудобство».

Будем надеяться, что Марина и впрямь больше не будет получать письма на имя покойного супруга.

Но, если что, ждем читательницу снова, и снова будем задавать вопросы Tele2, который до сих пор никак не может поверить в то, что клиент умер и больше не в состоянии ни пользоваться услугами, ни оплачивать их.