Частную медицину предлагают «обрубить»

Фракция «Единства» в Сейме подала предложение направить предусмотренные для медицины в госбюджете деньги в первую очередь государственным и муниципальным лечебным учреждениям.

И только в том случае, если эти учреждения не в состоянии обеспечить установленные Кабинетом министров услуги здравоохранения в полном объеме или не оказывают отдельные их виды, можно будет привлекать к их оказанию частные и иностранные лечебные учреждения.

Это предложение, единогласно одобренное ко второму чтению в Сейме комиссией по социальным делам и труду, вызвало большое возмущение владельцев частных лечебных учреждений, так как стало первой официальной попыткой ограничить оказание услуг частной медицины, сообщает LA.