Гунтис Улманис: Латвия оказалась не готова к такому оттоку людей

Сегодня уровень жизни в Латвии намного выше, чем в начале 1990-х годов, однако при этом из страны уехало слишком много людей, а жителей из-за рубежа Латвия по прежнему не привлекает. На это в программе Латвийского радио 4 «Действующие лица» указал бывший президент Латвийской Республики Гунтис Улманис.

По его признанию, открывая границы четверть века назад, руководство Латвии, напротив, опасалось слишком большого числа приезжих. Массовый отток населения стал для властей полной неожиданностью.

«Вы знаете, когда в мое время мы принимали закон о свободном передвижении через границу,

все депутаты боялись, что мы примем эти законы и все в Латвию хлынут, и где мы всех разместим.

И вдруг, как гром среди ясного неба — все уезжают... К этом страна не была экономически готова», — сказал Улманис.

Бывший президент добавил, что из этого урока Латвия должна вынести пользу. В частности, заняться экономическими вопросами, решение которых, по мнению Улманиса, до сих пор оставляет желать лучшего.

«Это не трагедия. Потому что это очень сигнал, что, если мы будем здесь плохо жить, могут быть большие изменения не в пользу страны; это также сигнал руководителям страны, что надо организовать дело так, чтобы пропорции уезжающих и приезжающих не были болезненны для страны в целом. [...] Я не считаю, что мы должны делать какие-то отдельные орг-мероприятия, чтобы народ не уезжал. Таких мероприятий нет. Есть общий уровень работы, есть законодательство, есть налоговая система, система образования, и так далее, и так далее, — все, что может заставить людей захотеть здесь остаться.

И не стоит ли нам задуматься, почему к нам никто не хочет приезжать жить? Где-то что-то не так»,

— сделал вывод экс-глава государства.

В канун 99-летия Латвийской Республики Улманис также рассказал, как бы он отблагодарил латвийский народ.

«Если бы я был очень сильным владыкой мира сего и меня спросили, что ты можешь народу предложить на столетие, — концерты — хорошо, встречи, кино, музыка, спорт, все остальное...

Но я бы дал всем одну неделю отдыха за счет государства с правом побывать там, где ему в эту неделю хочется.

Кто хотел побывать на природе Латвии, кто хотел выехать за пределы страны и посмотреть, как живут другие, кто хочет провести время с близкими, — и потом сказал: вот на столетие у меня была такая неделя! И главное, все это мне оплатило государство. Вот это был бы подарок для народа. А многие из тех мероприятий, которые сейчас организуются, — они бы и без столетия организовались», — заключил экс-президент.