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Командующий НВС указал на продемонстрированное РФ недружественное отношение к Латвии

LETA
Фото: Ieva Čīka / LETA

Продемонстрированное Россией отношение, к сожалению, по-прежнему не является дружественным к Латвии. Такое мнение сегодня телеканалу LNT высказал командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Леонид Калниньш.

Действия России в военной сфере свидетельствуют об агрессивности, а не о дружественности, и о желании лишь повысить свою обороноспособность, считает он.

После военных маневров «Запад» Россия вывела из Белоруссии только участвовавших в учениях военных, но там остались военные, выполняющие функции поддержки. А недавно с Белоруссией был подписан договор о размещении российской военной техники, отметил Калниньш.

«Но это не главное. Главное - продемонстрированное Россией отношение, которое, к сожалению, недружественное к Латвии», - считает он.

Командующий НВС вновь подчеркнул - Латвию по-прежнему защищает то, что она является составной частью коллективной безопасности НАТО и очень активно укрепляет свою обороноспособность.

Россия НАТО
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