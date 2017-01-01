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«airBaltic» за полгода перевезла по маршруту Рига-Лиепая почти 5000 пассажиров

LETA
Иллюстративное фото | Фото: Jānis Škapars/TVNET

Латвийская национальная авиакомпания «airBaltic» перевезла по открытому шесть месяцев назад маршруту Рига-Лиепая более 4780 пассажиров, сообщила агентству ЛЕТА представитель авиакомпании Алисе Бриеде.

Регулярные полеты в Лиепаю три раза в неделю «airBaltic» будет выполнять и зимой, и в летний сезон 2018 года, отметила она. На эти полеты зарезервировано уже 715 билетов.

Как сообщалось, «airBaltic» начала выполнять полеты в Лиепаю 16 мая 2017 года. Рейсы выполняются три раза в неделю самолетами «Bombardier Q400 NextGen». Продолжительность полета - 40 минут.

airBaltic
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