Рижское «Динамо» рассталось с россиянином Жердевым

Рижское «Динамо» разорвало договор с российским нападающим Николаем Жердевым, который продержался в команде неполные два месяца.

Официальной информации об этом факте нет, однако об этом в пятницу сообщило российское издание «Известия», подтверждение получило и агентство ЛЕТА.

Жердев присоединился к команде в конце сентября и 7 октября именно он сыграл главную роль в прекращении 14-матчевой серии поражений, так как забросил две шайбы братиславскому «Словану», отметившись и в овертайме.

С того времени Жердев остался без очков за результативность. 2 ноября в матче против московского «Динамо» он получил травму, после чего у него возникли и проблемы с дисциплиной.

«Рижское «Динамо» было последней возможностью Жердева для реабилитации», - источник «Известий» прогнозирует, что найти новую команду Жердеву будет тяжело. «Жердев ее не использовал и маловероятно, что в ближайшее время еще какой-то клуб КХЛ захочет заключить с ним договор».

Всего за рижское «Динамо» Жердев провел 13 матчей, отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

Отметим, что в четверг клуб заключил договор с Лаурисом Дарзиньшем, который восстановился после тяжелой травмы и вскоре может вернуться на лед. По неофициальной инрформации, сейчас с командой тренируется еще несколько игроков, у которых сейчас нет договора.

«Динамо» с 20 очками в 31 игре занимает последнее место в лиге.