ЛОР не понравились уклончивые ответы Рейзниеце-Озолы о новых кассовых аппаратах

После встречи депутаты заключили, что современные надежные онлайн-системы кассовых аппаратов в ближайшие годы внедрены не будут. Министр признала, что в их внедрении есть недочеты, и сообщила, что сейчас идет работа над их устранением. Она пообещала депутатам дать письменный ответ о сложившейся ситуации и согласилась с тем, что необходимо выяснить ответственных за это лиц.

Во время встречи от депутатов прозвучали упреки в том, что по отношению к предпринимателям наблюдается террор со стороны Службы госдоходов (СГД). Министр отметила влияние человеческого фактора и признала, что предстоит еще многое сделать. Она пообещала индивидуально выслушать все столкнувшиеся с этой проблемой предприятия.

«Цель добиться повышения зарплат работающим в Латвии концептуально могла бы оцениваться положительно, но создает серьезные угрозы роста безработицы, особенно в Латгале. Высказанное депутатами ЛОР предложение повысить необлагаемый минимум не получило отклика со стороны министра финансов, которая весьма неубедительно сослалась на директивы ЕС, хотя во многих европейских странах и необлагаемый минимум, и налоговое бремя на маленькие зарплаты гораздо меньше, чем в Латвии», - говорится в заявлении ЛОР.

«Мы обязательно проследим за тем, действительно ли декларируемый Минфином принцип «сначала консультируй» будет соблюден, и попросим предпринимателей предоставить информацию о прецедентах. Мы удовлетворены тем, что министр прислушалась к мнению ЛОР и уже вчера пообещала Латвийской ассоциации торговцев найти решение того, как реализовать требования новых правил о кассовых аппаратах. Поскольку время встречи было ограничено, и без ответов осталось еще много вопросов, мы решили, что необходима отдельная встреча с руководством СГД, и будем ждать обещанных Минфином письменных ответов», - сказала председатель правления и фракциип ЛОР Неллия Клейнберга.