Планируется пересмотреть организацию работы дорожной полиции

Дорожной полиции в ряде регионов не хватает сотрудников, поэтому планируется пересмотреть организацию ее работы, сообщил агентству ЛETA начальник Государственной полиции Инт Кюзис.

В Латвии существуют различия между регионами - если в Латгале полицейские ждут очереди на службу, то в Курземе и Земгале ощущается их нехватка. Руководство полиции приняло меры, чтобы пополнить ряды полицейских в Курземе выпускниками колледжа Госполиции, проект удался, и многие выпускники остались жить и служить в этом регионе, рассказал Кюзис.

Сейчас в Госполиции не укомплектовано около 10% служебных мест, а в Риге в дорожной полиции не хватает примерно 30% полицейских.

Два года назад руководство Госполиции заявило, что повседневную работу Дорожной полиции надо изменить, то есть контроль за дорожным движением постепенно меняется, на дорогах устанавливаются фоторадары, появляются нетрафарированные полицейские автомашины.

«Это позволяет пересмотреть главные задачи дорожного полицейского. В Латвии организация работы дорожной полиции фактически не менялась последние 30 лет, а сегодняшняя ситуация с безопасностью требует от полиции намного большего», - подчеркнул Кюзис.

Он не считает нехватку дорожных полицейских трагедией, качество выполнения функций, на его взгляд, тоже существенно не пострадало. Правда, в Латвии наблюдается странная ситуация - численность населения сокращается, а количество машин увеличивается, и это отражается также в дорожном движении.

Проблема с нехваткой работников существует, но в колледже Госполиции нет свободных мест, и весной-летом следующего года ряды полиции пополнят 130 молодых полицейских.