Шадурскис: предложение об автономии русских школ - антиконституционно

Министр выразил уверенность в том, что состоявшаяся вчера акция у Кабинета министров имеет исключительно политическую подоплеку. «Мне кажется, что это политическая акция протеста накануне государственного праздника очень четко показывает, каковы на самом деле цели протестующих, и образование - лишь повод, чтобы бороться за чисто политические цели, вдохновленные российской пропагандой», - сказал политик.

Шадурскис призвал всех прочитать Конституцию Латвии, особенно ее преамбулу. «Предложение [об автономии русских школ] - абсолютно антиконституционно. Тут даже нечего рассматривать. Это что-то вроде агитации, которая у нас когда-то была по референдуму за второй государственный язык», - подчеркнул глава Минобразования.