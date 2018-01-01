В теоретических экзаменах по вождению появятся видеовопросы

С 1 марта 2018 года в теоретическом экзамене Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) появятся видеовопросы, который будут приближены к реальным ситуациям на дороге, сообщает агентство ЛЕТА.

В CSDD пояснили, что для безопасного движения в наше время не хватает лишь технически хорошо управлять транспортным средством или знать и соблюдать правила дорожного движения. Не менее важно учиться понимать различные дорожные ситуации, уметь предусмотреть создание рискованной ситуации, заметить опасность и соответственно отреагировать на нее, а также сотрудничать с другими участниками движения.

По мнению дирекции, видеовопросы улучшат процесс обучения автоводителей, помогут им прогнозировать и опознавать опасные ситуации, улучшат общую безопасность и уровень культуры на дорогах. Динамичное изображение дорожной ситуации в экзамене по теории - нововведение в подготовке водителей и Латвия станет одной из первых стран, которая это введет.

Предусмотрено, что в экзамен будут включены три видеовопроса по следующим темам: дорога и погода, предсмотрение опасности в дорожном движении, а также культура вождения. Все эти темы уже сейчас включены в программу обучения, но видеовопросы позволят включить их и в экзамен.

Видеовопросы будут доступны не только автошколам и их ученикам, но и любому желающему.

Стоимость экзамена по теории и его продолжительность не изменятся, не будет увеличено и время обучения.

Все желающие могут увидеть видеовопросы ЗДЕСЬ!