Вейонис: предприниматели - активная часть общества, которая обогащает страну

Необходимо создавать условия для успешного сотрудничества между предпринимателями и местными самоуправлениями, потому что только так может появиться стимулирующая бизнес среда, заявил на приеме для предпринимателей и руководителей самоуправлений в Рижском замке накануне государственного праздника президент Латвии Раймонд Вейонис.

Как сообщили в канцелярии президента, Вейонис подчеркнул, что предприниматели - активная часть общества, которая обогащает страну, внедряя инновационные продукты и услуги и создавая новые рабочие места в столице и регионах Латвии.

«Благодарю за то, что вы берете на себя риски, вкладывая инвестиции и развивая новые продукты, способствуя таким образом развитию всей страны. Латвийское государство 99 лет назад появилось благодаря смелым решениям. Желаю вам всегда быть столь же сильными и смелыми, как основатели нашего государства, принимая важные для развития Латвии решения», - сказал президент.

Он также поблагодарил самоуправления, которые заботятся о повседневных потребностей своих жителей.