В Латвию из Литвы едет праздничный автобус с поздравлением

В пятницу утром из Вильнюса в Ригу отправился маршрутный автобус компании «Eurolines», украшенный поздравлениями на латышском языке «С днем рождения, Латвия! Поздравляет Литва» и логотипом «Восстановленной Литве - 100», сообщает канцелярия правительства Литвы.

«В следующем году Литва будет праздновать столетие восстановления государства, Латвия будет отмечать столетие государственности. В этом году, накануне 99-летней годовщины независимости Латвии, мы отправляем видеозапись «Спасибо» от «Кампании столетия» и простое, но искреннее путешествующее поздравление латвийцам», - сказала координатор Программы столетия Литвы Неринга Вайсброде.

Первый праздничный автобус отправился в Ригу в пятницу, в 10 часов. В субботу, когда Латвия будет праздновать День независимости, в Ригу отправятся еще два маршрутных автобуса - в 6 часов и в 10 часов утра. Когда автобусы прибудут в Ригу, пассажиры услышат поздравления известных людей Литвы с Днем независимости Латвии.

Коллегам-латышам, которые организуют праздничные мероприятия, приуроченные к столетию Латвии, праздничный автобус привезет в Ригу специальный подарок и поздравления от «Кампании столетия» Литвы.