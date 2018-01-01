Опрос: праздничные мероприятия 18 ноября планируют посетить 39% жителей Латвии

Для 34% опрошенных это будет обычный выходной, а четвертая часть респондентов отметит праздник дома, в кругу родственников и друзей.

14% опрошенных в ходе опроса заявили, что годовщину провозглашения государства не отмечают.

Как и День Лачплесиса, 18 ноября чаще празднуют в семьях, которые говорят на латышском языке, тогда как другие чаще используют праздничный день как обычный выходной.

Опрос проводился с 7 по 9 ноября, в нем участвовало 1010 латвийцев в возрасте от 18 до 60 лет.