Опрос: праздничные мероприятия 18 ноября планируют посетить 39% жителей Латвии

Праздничные мероприятия 18 ноября - военный парад, салют и др. - планируют посетить 39% жителей Латвии, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательской компанией «TNS Kantar».
Для 34% опрошенных это будет обычный выходной, а четвертая часть респондентов отметит праздник дома, в кругу родственников и друзей.
14% опрошенных в ходе опроса заявили, что годовщину провозглашения государства не отмечают.
Как и День Лачплесиса, 18 ноября чаще празднуют в семьях, которые говорят на латышском языке, тогда как другие чаще используют праздничный день как обычный выходной.
Опрос проводился с 7 по 9 ноября, в нем участвовало 1010 латвийцев в возрасте от 18 до 60 лет.