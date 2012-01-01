Планируется ввести плату за въезд в Огре

Огрская краевая дума планирует ввести для жителей других регионов плату за въезд в Огре и Огресгалскую волость.

На этой неделе на заседании краевой думы было принято решение разработать поправки к территориальной планировке Огре на 2012-2024 гг., которые предусматривают взимание платы за въезд на ее территорию с жителей других самоуправлений.

В качестве причин введения платы самоуправление называет необходимость уменьшить транзитные потоки и автомобильные выбросы в городе, повышение безопасности и поощрение использования дружественных окружающей среде транспортных средств, защиту памятников природы и создание благоприятных условий для туризма.

Кроме того, председатель думы Эгил Хелманис заявил на заседании, что самоуправление должно заботиться о шоссе Рига-Даугавпилс, но государственного финансирования на эти цели не хватает.

Он подчеркнул, что самоуправление Огрского края - одно из немногих в стране, которое за собственные средства должно содержать дорогу государственного значения. Другим самоуправлениям, через которые проходит магистраль Риги-Даугавпилс, обслуживать ее не нужно. Например, в следующем году на асфальтирование шоссе самоуправление потратит 300 тыс. евро.

Решение о том, какой будет плата за въезд в Огре, пока не принято. Для жителей города планируется ввести специальные карты, освобождающие их от платы за въезд.