В честь праздника Литва прислала Латвии необычный подарок

В пятницу (17 ноября) из Вильнюса в Ригу прибыл маршрутный автобус компании «Eurolines», украшенный поздравлениями на латышском языке «С днем рождения, Латвия! Поздравляет Литва» и логотипом «Восстановленной Литве - 100».

Первый праздничный автобус отправился в Ригу в пятницу, в 10 часов. В субботу, когда Латвия будет праздновать День независимости, в Ригу отправятся еще два маршрутных автобуса - в 6 часов и в 10 часов утра. Когда автобусы прибудут в Ригу, пассажиры услышат поздравления известных людей Литвы с Днем независимости Латвии.

Коллегам-латышам, которые организуют праздничные мероприятия, приуроченные к столетию Латвии, праздничный автобус привезет в Ригу специальный подарок и поздравления от «Кампании столетия» Литвы.