staroriga2017: первые фотографии с фестиваля света

Сегодня в Риге стартовал давно полюбившийся латвийцами фестиваль света «Staro Rīga 2017». Русский TVNET предлагает вам посмотреть на это восхитительное буйство красок и фантазии, сквозь камеры пользователей Instagram.
В эти дни в Риге проходит праздник света «Staro Riga» по всему центру установлены различные световые инсталляции. Праздник приурочен к 99 годовщине Латвии. День Латвии будет завтра. Кто собирается в Ригу - приезжайте. Можно много, много гулять. Одевайтесь потеплее. А для тех кто замерз есть палатки с глинтвейном, так что вэлком! #рига #латвия #latvia #riga #staroriga
Skaisti šogad staro rīga ✨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #vsco #vscocam #vscolatvia #latvia #riga #staroriga #lights #art #ghost #lightfestival #botanicalgardens #city #town #cityscape #streetphotography #street #urban #livefolk #liveauthentic #neverstopexploring #exploremore #photooftheday #moments