LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Политика Экономика Общество Эксклюзив Комментарий Криминал и ЧП Спорт За рубежом Культура Афиша Погода Экзамены на латышском Другая Рига

#staroriga2017: первые фотографии с фестиваля света

Русский TVNET
  • Фото
  • Видео
Фото: Mārtiņš Otto/TVNET

Сегодня в Риге стартовал давно полюбившийся латвийцами фестиваль света «Staro Rīga 2017». Русский TVNET предлагает вам посмотреть на это восхитительное буйство красок и фантазии, сквозь камеры пользователей Instagram.

#staroriga #lubotaniskaisdarzs #pardaugava #riga

Публикация от dace (@dacelapina)

#staroriga #lubotaniskaisdarzs #pardaugava #riga

Публикация от dace (@dacelapina)

Stars, stars all around you! Almost like mirror illusion. #staroriga #stars #lights #instalation #riga #latvia

Публикация от Beyond The Frames (@beyondtheframeslv)

💫 #fuckinstagramquality #staroriga2017 #space

Публикация от malina (@lin.ins)

Mildas tēlā 🗽 #staroriga2017

Публикация от Latvia / Riga (@kristaps_p_)

0 Комментарии