Сегодня ожидается пасмурная и ветреная погода

Сегодня в Латвии ожидается преимущественно пасмурная и ветреная погода. На большей части страны осадков будет мало, однако в Курземе возможен сильный дождь, прогнозируют синоптики.
Температура воздуха ночью составила -1..+4 градуса, на побережье - до +7 градусов.
Днем южный, юго-западный ветер в порывах достигнет 8-13 метров в секунду, на побережье - до 14-19 метров в секунду. Температура воздуха в середине дня будет +3..+7 градусов.
В Риге днем ожидается облачность, возможен небольшой кратковременный дождь, температура составит +5..+6 градусов.