В Латвии отмечается 99-летие провозглашения независимости государства

Латвийская Республика была провозглашена 18 ноября 1918 года на заседании в Национальном театре, где в торжественной обстановке собрались члены Народного совета. Руководил историческим заседанием Густав Земгалс. Делегатам был зачитан протокол заседания Народного совета от 17 ноября 1918 года, после чего под бурные аплодисменты собравшихся Земгалс объявил, что отныне суверенная власть в стране принадлежит Народному совету. Затем слово было предоставлено первому премьер-министру Латвии Карлису Улманису, который от имени временного правительства объявил об учреждении демократической республики. Его выступление присутствующие приветствовали стоя под звуки народного гимна Карлиса Бауманиса «Боже, благослови Латвию».

Сегодня, в день провозглашения Латвийской Республики, в Риге и регионах пройдут праздничные концерты, выставки и другие мероприятия.

В Риге состоится парад Национальных вооруженных сил и союзников по НАТО, а в 20:00 рижане и гости столицы приглашаются на торжественное мероприятие у памятника Свободы, где к народу Латвии обратится президент Раймонд Вейонис. Завершится празднование коллективным исполнением гимна на набережной 11 ноября и праздничным салютом.

Бесплатный проезд

Проезд в общественном транспорте Риги сегодня будет бесплатным, сообщили агентству ЛЕТА на предприятии «Ригас сатиксме».

С 17 по 20 ноября в Риге введены также дополнительные рейсы на многих маршрутах автобусов, трамваев и троллейбусов.

20 ноября общественный транспорт будет курсировать по расписанию выходного дня.

Платными автостоянками, обслуживаемыми «Ригас сатиксме», сегодня можно пользоваться бесплатно, за исключением подземной автостоянки на ул. Кр. Валдемара, 5а.