В школах нацменьшинств проверят качество преподавания латышского

Родители детей, посещающих общеобразовательные школы нацменьшинств, активно обсуждают в социальных сетях низкое качество преподавания, программ и учебников, по которым школьники изучают государственный язык.

При этом родители очень хотят, чтобы дети язык выучили.

«Мы общаемся с Министерством образования и науки и считаем, что они осознают наличие проблем в сфере изучения латышского языка. Но я думаю, что в латвийском образовании сейчас столько проблем, что министерство просто не в силах решить их все», - говорит Ирина Авдеева, эксперт по вопросам образования Латвийского профсоюза работников образования и науки (ЛПРОН).

В то же время главный методист отдела образования АЛЯ Винета Вайваде сообщила, что агентство сейчас организует исследование качества освоения латышского языка в 9-х и 12-х классах школ нацменьшинств, в рамках которого будет проведено анкетирование и интервью с родителями, учителями и учениками. «Первые результаты станут известны весной. Нас тоже интересует, каково качество обучения на самом деле. От результатов исследования мы сможем отталкиваться в дальнейшей работе. А от фразы «многие родители недовольны» - не можем», - сказала представитель агентства.