Мурниеце: Сейм должен работать так, чтобы заслуживать больше доверия

Парламент должен работать так, чтобы заслуживать больше доверия со стороны общества, заявила на торжественном заседании Сейма в честь годовщины провозглашения Латвийской Республики его председатель Инара Мурниеце.

Она отметила, что в процессе формирования Латвийского государства важными моментами были принципы парламентаризма и демократии. «Парламентаризм и демократия - это основы Латвийского государства, поэтому важно укреплять их и сегодня», - сказала спикер.

Мурниеце подчеркнула, что Сейм должен повышать авторитет своей работой. «Сейму дан наибольший мандат, и мы это доверие должны оправдывать каждый день», - сказала она, добавив, что парламент должен принимать такие законы, которые идут на пользу всему обществу.

Она напомнила, что это последнее 18 ноября, когда на торжественное заседание собираются депутаты 12-го Сейма, потому что к 100-летию государства будет избран уже новый парламент.

«Так будем же работать так, чтобы парламент заслуживал больше доверия со стороны общества», - призвала депутатов председатель Сейма.