Военный парад собрал на набережной тысячи людей

В 14 часов 18 ноября в Риге начался торжественный военный арад в честь 99-летия провозглашения независимости Латвии. Посмотреть на это зрелище на Набережной 11 ноября собрались тысячи зрителей. Многие пришли с детьми, но хватает людей и пожилого возраста.

У многих к одежде прикреплены красно-бело-красные ленточки, другие несут в руках небольшие флажки Латвии. Отдельные люди надели шапки цвета флагов Латвии, но куда чаще можно увидеть на пришедших шарфы с народной символикой.

Перед началом парада с военными силами поздоровались президент Раймонд Вейонис, министр обороны Раймонд Бергманис, командир НВС Леонид Калниньш и командир парада, командир морских сил Ингус Визулис.

В своей праздничной речи президент Раймонд Вейонис отметил, что наше государство существует благодаря латвийской армии. «В окопах Первой мировой войны поравнялись как седые ветераны, так и школьники и студенты, так и беженцы и просто работники. Их объединяло сверхъестественное упрямство, смелость и вера в идею. В идею о своем государстве», - сказал президент.

В отличие от прошлого года, в этот раз погода была благоприятной для полета вертолетов. В небе над Даугавой можно было увидеть два вертолета Национальных вооруженных сил - к одному прикреплен флаг Латвии, ко второму - НАТО. Кроме того, в воздух поднялись вертолtты Госпогранохраны.

Отметим, что в параде принимают участие более 1000 солдат, земессаргов, пограничников, полицейских, пожарных и яунсаргов.

Мероприятие традиционно проходит при сопровождении военного оркестра.