Вейонис: сложно найти землю, которая пострадала так же сильно, как Латвия

Сложно найти землю, которая пострадала так сильно, как латвийская земля, в субботу на торжественной церемонии вручения высших государственных наград президент Раймонд Вейонис, сообщает агентство ЛЕТА.

По его словам, несмотря на это, мы выжили, своим упорством и умением показав, что можем жить, что мы заслуживаем свое государство, армию, а также всегда можем быть счастливыми.

Перед вручением наград президент отметил, что он рад столь большому кругу получателей. Вейонис указал, что эти люди заслужили награду своей работой, упорством и смелостью.

«Работая каждый день в поле, на заводе, в учреждении, вы своей работой стимулировали и развивали Латвийское государство», - сказал президент, добавив, что эти люди показывают, что высшую должностную награду может получить каждый, кто работает во благо страны.