Несколько тысяч человек приняли участие в факельном шествии

Вечером в субботу, 18 ноября, несколько тысяч человек прошли традиционным факельным шествием, организатором которого является Национальное объединение, по улицам Риги.

Как сообщает агентство ЛЕТА, примерно за час до шествия у памятника Карлиса Улманиса прошел концерт, который посетило большое количество людей. К завершению концерта часть присутствующих зажгла факелы, которые участникам мероприятия раздавали бесплатно.

Во главе шествия можно было заметить представителей Нациобъединения, а государственный флаг нес сопредседатель политической силы Райвис Дзинтарс. Большое количество зрителей наблюдало за шествием со стороны.

По подсчетам организаторов, в мероприятии приняли участие порядка 17 000 человек. Сопредседатель объединения Дзинтарс агентству ЛЕТА рассказал, что в этот раз было около 18 000 участников шествия.

Напомним, в субботу отмечается 99-летний юбилей Латвийской Республики, которая была провозглашена в 16:00 18 ноября 1918 года во Втором городском театре, ныне - Латвийском национальном театре.