В Рижском замке раздали высшие государственные награды

Днем в субботу, 18 ноября, на торжественной церемонии в Рижском замке за различные достижения 71 человек получил высшие государственные награды. Перед награждением президент Раймонд Вейонис отметил, что рад видеть такую большую компанию получателей наград. Он указал, что люди заработали это своей работой, упорностью и смелостью, сообщает агентство ЛЕТА.

Среди прочих за особые заслуги перед Латвией решением Орденского капитула орден Трех Звезд был присужден боксеру Майрису Бриедису и композитору Улдису Мархилевичу. Бриедису был присвоен орден Трех Звезд III степени, он был назначен командиром ордена, в свою очередь Мархилевича наградили орденом Трех Звезд IV степени и он был назначен начальником ордена. Так как Бриедис находится за границей, он награду получит позднее.

Начальниками ордена были назначены и ордена Трех Звезд IV степени получили также Лигита Франкевича, Иева Илтнере, Валериан Йониканс, Илзе Скултане, Скайдрите Лесмена, Даце Лиела, Дита Лурина-Эглиена и Гуна Зариня.

Кроме того, такие же награды получили Павел Селиванов, Ингрида Титава, Андрис Вайводс, Янис Зелтиньш, Иварс Майлитис, Угис Праулиньш, Исаак Рашалс.

В свою очередь орденом Трех Звезд V степени были награждены Бригита Айшпуре, Элза Церпа, Диана Дадзите, Юрий Девейкус, Янс Йохансонс, Тия Скайдрите Калниня и Улдис Курземниекс. Они также были назначены кавалерами ордена.

Аналогичные награды достались Иосифу Рочко, Мадису Сиполсу, Айстре Скутуле, Валентине Виганте.

Были награждены и другие должностные лица, военные и сотрудники образования.