Вейонис: нельзя ни на мгновение останавливаться на достигнутом

Чтобы Латвия процветала и жизнь стала лучше, нельзя ни на мгновение останавливаться на достигнутом, во время торжественной речи в честь 99-летнего юбилея Латвии у памятника Свободы заявил президент Раймонд Вейонис, сообщает агентство ЛЕТА.

По его словам, сегодня начинается сотый год Латвии, в свою очередь столетие нашей свободы означает меру, которая ближе к вечности, чем к человеческой жизни. «Это с большой буквы записывает государство в историю», - сказал он.

Глава государства выразил мнение, что Латвия - не только имя: это вера в свободу, которая передается от поколения к поколению, не единожды обошедшаяся в наивысшую цену. Кроме того, это и земля, какой больше нигде нет. «Латвия - это мы, здесь и сейчас», - отметил Вейонис.

Он указал, что у каждого из нас свой рассказ о Латвии и он хотел бы, чтобы это был столетний рассказ о нашей свободе.

«Сегодня под красно-бело-красными флагами я смело могу сказать - мы победили».

«В момент провозглашения государства у нас была лишь идея о независимости, у нас было желание принять это решение, были общие силы его реализовать, чтобы построить все с самых основ», - продолжил речь президент, отметив, что сейчас нам принадлежит несоразмерно больше.

«Однако, чтобы наша земля процветала и жизнь стала лучше, мы ни на мгновение не должны останавливаться на достигнутом.

Латвия будет долгоживущей, так как мы свободны сами создавать свое будущее, и это нужно использовать»,

- уверен Вейонис.

Президент считает, что будущее принадлежит нашим детям и внукам, и самое ценное, что им можно дать, - это хорошее образование. Поэтому он призвал продолжать начатый путь к знающему обществу, а также поддержать тех, кто борется за достойное образование в будущем и за то, чтобы дети шли в школу с радостью и были готовы к завтрашнему дню.

Вейонис напомнил, что будущий год не только праздничный, но и год выборов в Сейм. Будущей осенью каждому лично придется принять решение, кому доверить право представлять латвийское общество и обязанность вести страну вперед, указал он.

Он напомнил сказанное в Сатверсме, что власть принадлежит народу, и призвал действовать так, чтобы это не осталось лишь буквой закона.

«Будьте готовы действовать! Следите за государственными делами, защищайте свои интересы, дискутируйте, говорите. Думайте сами, вовлекайте своих близких. Используйте все возможности, данные Сатверсме!»

- сказал он.

Вейонис считает, что никогда не поздно учиться, никогда не поздно гордиться своим народом и укреплять свое государство. «И самое время вместе продолжать создавать современную, демократическую и открытую Латвию - такой, чтобы мы процветали и удивляли мир еще сотни лет», - сказал президент.

Он призвал праздновать это столетие и жить каждый день так, чтобы в следующее 18 ноября каждый из нас с еще большей гордостью и уверенностью мог сказать - «Я - Латвия».