Праздник Латвии завершился грандиозным салютом

Празднования в честь 99-летия провозглашения независимости Латвии завершились грандиозным 15-минутным салютом, посмотреть на который собрались десятки тысяч жителей Риги и гостей столицы. Собрались люди различного возраста - как дети, так и старики. Многие пришли с семьями.

Люди выстроились по обеим берегам Даугавы, а также на мостах.

У многих детей на руки и на головы были надеты светящиеся предметы, скорее всего, приобретенные на фестивале «Staro Rīga».

Часть присутствующих снимала салют на телефоны и камеры.

Завершение красочного представления было встречено аплодисментами.