ВИДЕО: Чуть не сорвалось выступление Остапенко в ДК ВЭФ

18 ноября в отремонтированном Дворце культуры ВЭФ состоялось торжественное заседание Рижской думы, приуроченное к 99-летней годовщине со дня провозглашения Латвийской Республики. И по традиции была вручена награда Рижской думы «Рижанин 2017 года»

Среди претендентов на почетное звание «Рижанин 2017 года» яркая звезда тенниса, которая в этом году зажглась на небосклоне латвийского спорта - спортсменка Алена Остапенко. Она награждена за выдающиеся достижения на соревнованиях по теннису высокого уровня и популяризацию Риги в мире.

Почетную грамоту и награду Рижской думы получила Ульяна Семенова за многолетний вклад в развитие баскетбола и повышение уровня доверия к Риге. В свою очередь Благодарственные грамоты Рижской думы вручили директору Рижского музея югендстиля Агрите Типане за сбор, сохранение и популяризацию культурных ценностей югендстиля и популяризацию Риги в мире и доктору художественных наук Анне Анцане за исследование рижской архитектуры и зодчества второй половины XVII века и популяризацию Риги в мире.

Во время торжественного заседания вручили приз Рижской думы и Латвийской академии наук (ЛАН). Его получил почетный член ЛАН Гунтис Гайлитис за вклад в исследование и сохранение памятников культуры Риги и популяризации Риги в мире. На эту награду его выдвинула ЛАН.

Претендовать на получение почетного титула «Рижанин года» может любой человек, достигший 18 лет, независимо от гражданства и национальности,

который своим талантом и трудом способствовал узнаваемости Риги, привлек внимание общественности к столице Латвии, таким образом, сделав вклад в развитие города и повысив интерес к нему.

Своего кандидата на звание «Рижанин 2017 года» мог предложить любой житель столицы. Поданные заявки оценивало жюри во главе с мэром Риги Нилом Ушаковым и вице-мэром Андрисом Америксом. В состав жюри также вошли директор Латвийского национального художественного музея Мара Лаце, директор Латвийского национального театра оперы и балета Зигмарс Лиепиньш, президент Латвийской академии наук Оярс Спаритис, ректор Рижского технического университета Леонид Рыбицкий, социолог Арнис Кактиньш и другие известные в обществе люди.

Ранее титул «Рижанин года» присуждался маэстро Раймонду Паулсу, дирижерам Роману Ванагсу и Марису Сирмайсу, режиссеру Алвису Херманису, тренеру по хоккею Юлиусу Шуплеру, директору Латвийского национального театра оперы и балета Андрейсу Жагарсу, художнице Джемме Скулме, меценатам Инаре и Борису Тетеревым, а также Зайге и Марису Гайлису.