Портал общественных инициатив «Manabalss.lv» не будет публиковать инициативы, противоречащие Конституции, сообщили агентству ЛЕТА на портале.

На основании полученной от юристов информации и права портала как негосударственной организации самостоятельно принимать решения о публикуемом содержании «ManaBalss.lv» сообщает, что публикация инициативы «О свободном выборе языка обучения» на платформе возобновлена не будет.

Также портал оставляет за собой право не утверждать инициативы сомнительного характера, которые могут повредить государственной безопасности,

касаются изменений в ядре Конституции, и, в данном случае, противоречат принципам сплочения общества.

Ранее на портале был приостановлен сбор подписей за инициативу Латвийской ассоциации в поддержку школ с русским языком обучения за свободный выбор языка обучения, если на это есть достаточный спрос.