Приключения россиянки в Риге: Банкомат выдал половинку купюры и умер

Некая Наталья рассказала в соцсети о своих приключениях в рижском торговом центре, а точнее о злоключениях с банкоматом Swedbanka. Совпадение это или случайность, что вставив в банкомат карточку, выданную российским учреждением - Банком Москвы, сначала женщина получила обрывок 50-евровой купюры, а потом и вовсе банкомат перестал работать. Что это было?

"Банкомат Swedbank в Domina при выдаче наличных поделил купюру в 50 евро пополам и половинку оставил себе. Девушке, которая снимала вслед за нами 120 евро, выдал чек, а денег не дал вообще, и на этом умер. Пока дозвонились по их номеру, пока отстояли в очереди в их филиале (хорошо, что рядом), пару часиков потеряли, написала в Facebook Наталья (Орфография автора сохранены. Прим.Ред.).

FOTO: Facebook

Девушке повезло больше, у нее карта Swedbanka, у меня - Банк Москвы, поэтому мне посоветовали вступить в переписку с росийским банком, чтобы доказать, что платеж состоялся.

В ответ на доводы, что ВТБ (Банк Москвы) то деньги отдал, это их банкомат закозлил, предложили пойти простым путем - съездить в Латвияс Банк и обменять половинку на целую)) Короче, будете деньги снимать, строго покажите банкомату кулак".