Опрос: интернет для личных нужд используют 77% жителей Латвии

Интернет для личных нужд, не связанных с бизнесом и работой, используют 77% жителей Латвии, свидетельствуют данные глобального исследования «Connected Consumer», которое в Латвии проводила компания «Kantar TNS».

В Эстонии интернет в личных целях используют 82% жителей, в Литве - 77%.

Больше всего интернет в личных нуждах используется в Нидерландах и Швеции - 95%, меньше всего в Румынии - 69%.

В рамках исследования опрашивалось население более 63 стран во всем мире. В Латвии опрошено было 1000 респондентов.