Что скрывается за дверями отремонтированного Дворца культуры ВЭФ

Накануне 18 ноября после масштабной реконструкции свои двери откроет Дворец культуры ВЭФ. Рига сделала все возможное, чтобы не только сохранить легендарное здание, но и снова сделать его популярным. Riga.lv, не раскрывая главной интриги, приоткрыла двери реконструированного Дворца культуры.

Дворец культуры стал доступен людям с ограниченными возможностями

В Большом зале теперь 803 сидячих места с дополнительной возможностью разместить 18 человек в инвалидных креслах. Камерный зал насчитывает 200 мест, в нем есть три места для людей с нарушением мобильности. Во Дворце культуры есть еще Зеркальный зал, рассчитанный максимум на 100 человек и два маленьких помещения для семинаров на 60 человек.

В Большом зале установлены кресла, как в La Scala

Производитель кресел – итальянская фирма True Design SRL, имеющая большой опыт работы с театральными креслами и занавесами.

Компания выпустила кресла и занавесы для оперного театра La Scala в Милане, музыкального театра во Флоренции, театра Gerolamo в Милане, а также театра в Сьенне. Кресла, выпущенные этим предприятием, уже хорошо зарекомендовали себя в других местах – в доме культуры Ziemeļblāzma и Рижском театре русской драмы им М. Чехова.

Кресла изготовлены из массивного дерева, имеют бархатную обивку, номер вышит шелковой нитью (цифры видны в темноте). Кресла удобные и эргономичные, а также не создают шума, что очень важно для гостей, которые опаздывают. Между прочим, кресла для лучшей акустики и эргономики, установленные в зале и на балконе, отличаются.

Для акустической системы найдено уникальное решение

Теперь в Большом зале могут проходить концерты совсем другого уровня.

Акустические панели расположены на стенах, в том числе и на балконе, а часть – зашиты между потолком и потолочным декором, их не заметно. Помещения залов можно разделить антишумовыми передвижными панелями, чтобы мероприятия можно было проводить одновременно в нескольких залах.

Во Дворце культуры также появилась современная студия звукозаписи.

Полностью заменены прожекторы в вестибюле. Они теперь с LED освещением, сделаны эксклюзивно для VEF.

У сцены появилась оркестровая яма

Она способна вместить 25 музыкантов. Сама сцена стала вместительнее, появилось новое паркетное покрытие (в общей сложности в здании отреставрировано 83 квадратных метра исторического паркета, остальной был заменен). Создан автоматический механизм для поднятия декораций.

Занавес будет двигаться также автоматически (раньше это делалось вручную). Но ручной механизм сохранен – для истории.

Прежнюю ткань декораций заменили на новую, сделанную из вискозы. В случае пожара они станут защитным барьером для проникновения огня со сцены в зал или наоборот.

Отреставрирована историческая подвижная часть сцены.

Закуплено несколько музыкальных инструментов

Для залов были приобретены рояли Steinway & Sons, для камерного зала рояль Yamaha, для занятий творческих коллективов два классических и три цифровых пианино.

На стенах сохранены элементы старого дизайна

Рижское муниципальное учреждение культуры VEF kultūras pils – памятник архитектуры государственного значения. Здание было построено в период с 1951 по 1960 год.

Внутренняя планировка и отделка интерьера в пяти помещениях – памятник искусства государственного значения. Восстановление исторических зданий придерживается принципа: посетителей в определенных местах вводят в исторические факты – цветом покраски стен, используемыми материалами и т.д.

Тот факт, что дворец культуры является памятником архитектуры, не дал реставраторам много возможностей для выбора внутреннего цвета.

Цвета остались прежними – сероватого и зеленоватого тона, а также много дерева, используемого в интерьере.

Во время реконструкции были сделаны различные интересные находки: для строительства здания использовались не только традиционные материалы, но и мусор, который образовался после бомбежек Дома черноголовых и Церкви Св. Петра.

Удалось сохранить исторические витражи

Точнее – только часть. Оставшуюся часть отреставрировали. Окна в здании двойные, поэтому все внутренние окна были заменены на новые, деревянные, чтобы улучшить энергоэффективность здания.

Решена проблема с нехваткой санитарных помещений

Подвальные помещения стали более функциональными. Там установили дополнительные туалеты, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Сейчас в подвальном помещении 10 женских, 6 мужских уборных и два туалета для лиц с нарушением мобильности.

Теперь дворец наконец-то станет доступным для людей в инвалидных колясках. Для них сделан отдельный вход и установлен лифт.