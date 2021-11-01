Хроники Золитуде. 21.11.

Прошло четыре года с трагического вечера 21 ноября 2013 года, когда при обрушении магазина Maxima потеряли жизнь 54 человека, более 20 получили травмы. В материалах уголовного дела тысячи страниц, свидетельства сотен свидетелей и пострадавших, девять осужденных. Однако ясного ответа на вопрос, почему, кто виноват и каким будет наказание, до сих пор нет. Больше всего этого ждут пострадавшие, объединившиеся в общество «Золитуде 21.11.».

«Самое страшное, что могло случиться, то, что мы по-прежнему не знаем, кто виноват в трагедии», - начинает свой рассказ глава общества Регина Лочмеле-Лунева. Общество ждет, чтобы кто-то понес ответственность за то, что под завалами остались 54 человека. Однако имена не названы и никто не наказан. «По нашим подсчетам, решение суда дождемся через 5 лет».

С тобой. Без тебя

21 ноября в 16:21 в магазине Maxima в Золитуде прозвучала сигнализация. Сигнал тревоги сообщал об опасности. Сотрудники и посетители проигнорировали его: эх, вновь сработала сигнализация! Прошло больше часа и в 17:41 у магазина обрушилась крыша. Затем последовали еще два обрушения. Темно, пыль, льющаяся вода, разлитый алкоголь, кровь, детская обувь, порошок, земля, человеческая рука. Крики, падает что-то тяжелое и металлическое. Под бетонными блоками и конструкциями погибли 54 человека.

Каждый год в этот день в месте трагедии покрывало из свечей и цветов. Этот день нельзя забывать, чтобы ничего подобного не повторилось. Каким остался в памяти он у тех, чья жизнь разделилась на «до» и «после», рассказывают пострадавшие в трагедии в Золитуде Мария Мизула (потеряла отца), Дайга Ванцане (спаслась) и Агрита Петрунина (потеряла сына).

Серый, пасмурный день — как и бывает в ноябре. Около обеда Мария в скайпе разговаривала с отцом. Смеялись, шутили, договорились в выходные встретиться, пожарить мясо. День шел своим чередом. Много чего надо было сделать, все успеть. Валерий Мизула — инженер-конструктор, получил патент на изобретение детали для космического спутника. Уже много лет он был предпринимателем — строил дом и сам планировал свое время. 21 ноября, как обычно, днем он отправился в спортзал. Позвонил спутнице жизни и сказал, что заскочит в магазин: ничего не надо было, но хотелось томатов. Это и все. Мужчина с железным характером. Мог решить любую проблему, но не на этот раз.

«Это не должно было случиться. Я жду его... каждый день», - позже скажет дочь Валерия.

Однако в тот вечер Мария еще ничего не знала. Ей написала подруга из Карелии: «Что у вас случилось? Обрушился магазин». Мария удивилась: «Mols» на месте, «Spice» тоже. Чего только не выдумают... По дороге в Юрмалу ее удивило много едущих машин скорой помощи. Затем позвонила подруга отца. Она уже плакала: «Он с тобой?» Нет, только не это!

Когда Мария подъехала к обрушившемуся магазину, она увидела машину отца и все поняла.

Подруга Валерия увидела в произошедшем мистическое совпадение. Именно год назад в 17:50 Валерий прислал ей смс: «С тобой. Невозможно быть без тебя». В тот вечер они планировали немного отметить первую годовщину.

«Эмоционально ничего не изменилось, это траурный день», - говорит дочь Валерия Мария. За эти года она много раз переживала ситуации, когда в торговых центрах звучала сигнализация. Удивительно, что люди с детьми и заполненными корзинами продолжают стоять в очередях у касс, будто ничего не происходит. «Человеческая память короткая, - говорит Мария. - Время идет, жизнь продолжается, люди издалека по-прежнему звонят и спрашивают: «Кто виноват, получили ли наказание?»».

Это было нереально!

Эта сигнализация... давит на нервы. Drogas зажат в углу большого магазина. Не все знают, что здесь вообще есть этот магазинчик. Дайга Ванцане приводит в порядок полки, расставляет парфюмерию. Покупатели спрашивают, почему не затихает сигнализация. Дайга не выглядит обеспокоенной, она профессионально спокойная. Наконец не выдерживает, отправляется к охраннику и спрашивает, что случилось. Он посмеялся: сигнализация сломалась. В Drogas три сотрудницы. Дайга позвала коллег к кассе что-то пояснить, а потом отправилась в закрытый кабинет проводить инкассацию. Когда она подняла глаза на монитор, который показывал картину, фиксирующую камерами, Дайга замерла. Она не верила глазам, перед которыми рушился потолок. Она схватилась за дверную ручку и пыталась открыть дверь. С другой стороны, сколько было сил, дверь пытались открыть ее коллеги. Какие-то сотые секунды они так стояли — каждая на своей стороне. Наконец дверь поддалась. Три девушки стояли в дверном проеме, над их головами свисал кусок бетона.

Дайга посмотрела на место, где она стояла 5 минут назад. Оно было в руинах. «Я не могла осмыслить происходящее. Было чувство нереальности», - вспоминает Дайга.

Она действовала на автомате — схватила телефон, стала звонить заведующей магазина и охранной службе. Дайга посмотрела на резервный выход, который находился недалеко. Дверь была закрыта. Наступила темнота, где-то текла вода, были слышны стоны, глаза щипало от пыли. «Если бы я не позвала девушек к кассе, они остались бы в глубине магазина, от которого ничего не осталось». Девушки стали ждать, поскольку понимали, что своими силами не выберутся. Примерно через полчаса их кто-то вывел. Это были первые спасатели или даже строители, которые поспешили на помощь с расположенной рядом стройки. «Наше общество нашло парней-строителей, поскольку было много свидетельств, что именно они первыми пришли на помощь. Единственного пострадавшего ребенка спасли они», - отметила Лочмеле-Лунева.

Десять часов ожидания

Утром Алдис как обычно торопился. Выпил кофе. Горячий! На столе в кухне осталась стоять невыпитая кружка. До работы «пара шагов». Ему нравилось быть главой отдела алкоголя. Когда рабочие часы заканчивались, Алдис всегда задерживался — что-то проверить, что-то привести в порядок. Он не относился к работе формально. В сети Maxima Алдис работал 8 лет, а в новом магазине в Золитуде — с открытия. «Этого не может быть, потому что невозможно», - спокойно ответила мама Алдиса Агрита Петрунина, когда ей позвонила сестра, чтобы сказать, что в Золитуде обрушился магазин. К магазину на улице Приедайнес Агрита прибыла в половине седьмого вечера. Она непрерывно звонила сына. Телефон вызвал...

Сынок, отзовись, пожалуйста, пожалуйста. Она ждала, надеялась, была рядом.

Ближе к утру вынесли женщину, накрытую пальто. Сразу после в 4:52 вынесли Алдиса. Что произошло потом, Агрита не знает. «Та одна минута очень важна. Ее невозможно забыть. Как можно представить, когда утром провожаешь ребенка на работу и он больше не возвращается». Агрита в судьбе тоже видит совпадения: в 28 лет она стала вдовой. Супруге Алдиса Синтии было 27, когда она потеряла мужа.

Теперь Агрита помнит, что какое-то время до обрушения Maxima сын, вернувшись с работы, сказал: «Невозможно терпеть. Сигнализация так часто срабатывает». Позже выяснилось, что алкогольный отдел был в том месте, которое пострадало больше всего. Тех, кто был в этом отделе и выжил, спасли тела других погибших, которые смягчили удар.

Это всего лишь замороженный гусь

Муж Регины, четыре года отводя ребенка в детский сад, всегда заходил в Maxima, чтобы купить чего-нибудь перекусить. Это уже была традиция. Хотел и в тот день, но неожиданно решил: «Ай, хватит с этими магазинами, пойду домой». Воспитательница сына и работница кухни решили иначе: надо зайти в магазин. Под завалами остались и три соседки Регины. Поэтому она в этой истории и руководит обществом. В тот судьбоносный день сама она вместе с четой Затлерсов находилась на мероприятии дегустации вина.

Сначала никто не мог оценить размеры произошедшего. Пожали плечами, продолжили наслаждаться вином и говорить «ни о чем». Регина позвонила мужу и выдохнула.

«То, что среди жертв не было детей, чудо, поскольку в это время в магазине обычно было много детей. Спасатели рассказывали, что, идя по завалам, все время боялись, что наткнутся на мертвого ребенка. Продвигаясь в темноте, спасатель наткнулся на маленький кусок тела. И замер. Только спустя мгновение он выдохнул: замороженный гусь. Тогда никто не знал количества раненых и мертвых. Только прогнозировалось, что раненых может быть около 300. Кроме Мартиньша, которого спасла вентиляционная труба, которая упала на плечи, закрыв голову, все кассиры погибли».

Психологические и эмоциональные травмы получили не только 288 признанных пострадавших, а намного больше человек. Регина говорит, что три года не может переступить порог торговых центров. Сирены машин скорой помощи до сих пор вызывают панику. 6-летний сын, проезжая мимо Maxima спрашивает, умрет ли когда-нибудь и как это случится. Говоря о получивших серьезные травмы, Регина умолкает, потом продолжает:

«Да, травмы есть ТАКИЕ, когда слово «выздороветь» нельзя употреблять. Эти люди больше никогда не будут такими, как прежде».

Не дождавшись решения суда, близкие четырех погибших уже скончались, указывает глава общества. Будет ли кого-нибудь кроме близких интересовать приговор, когда его объявят? Регина напоминает, что, например, в деле о Талсинской трагедии окончательное решение было принято спустя 15 лет. Чужим было все равно, больше не болело.

Я по мелочам больше не волнуюсь

Шло время, Дайга продолжила работать в Drogаs. Люди подходили, обнимали ее, говорили: «Я тебя ТАМ видела! Я так рада, что ты спаслась». Дайга поняла, что ей сложно оставаться в той же системе, поэтому она сменила работу. Девушка говорит, что по мелочам больше не волнуется. По сравнению с тем, через что она прошла, большая часть из них — ерунда. Она ценит то, что находится вокруг нее, а не то, чего хотелось бы или что могло бы быть. Именно то, что есть.

«Я знаю, что жизнь может измениться в одну минуту, в одно мгновенье разделиться на первичные элементы. Я больше не жалуюсь на то, чего нет», - отмечает Мария.

Многие жизнь воспринимают однозначно, как бескрайнюю субстанцию, но завтра может так и не наступить.

«Это не фатализм... Я просто осознаю временность».

«Трагедия Золитуде — как лакмусовая бумажка, которая показывает, в какой стране и обществе мы живем. Колоссальные люди, но неправильная система», - в завершении говорит глава общества.