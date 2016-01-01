Число пассажиров в аэропорту «Рига» приближается к 6 млн

Число обслуженных в международном аэропорту «Рига» пассажиров в этом году, по последним прогнозам, приблизится к 6 млн.

Как сообщила агентству ЛЕТА представитель аэропорта Лаура Карните, официальный прогноз аэропорта на этот год, основанный на тенденциях предыдущих лет, - 5,6 млн пассажиров.

Прирост числа пассажиров в этом году значительно больше, чем в предыдущие годы, в основном благодаря увеличению числа пассажиров латвийской национальной авиакомпании «airBaltic», а также других работающих в аэропорту «Рига» авиакомпаний.

По оперативным данным, за 10 месяцев этого года в аэропорту «Рига» обслужено 5,16 млн пассажиров - почти на 12% больше, чем за тот же период прошлого года. В том числе в октябре обслужено 553,6 тыс. пассажиров - на 16% больше, чем в октябре 2016 года.

Международный аэропорт «Рига» - крупнейший узел авиасообщения в странах Балтии. В зимний сезон из него 20 авиакомпаниями выполняются полеты более чем в 60, в летний сезон - почти в 90 пунктов назначения. В 2016 году аэропорт «Рига» обслужил свыше 5,4 млн пассажиров - почти 45% общего числа авиапассажиров в странах Балтии.