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Тысячи ученых со всего мира предупредили о надвигающейся катастрофе (видео)

rus.postimees.ee
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Фото: Скриншот видео

В начале уходящей недели 15 000 ученых со всего мира предупредили человечество о надвигающейся катастрофе.

В обращении ученые отмечают, что современное общественно потребления и быстрый рост числа людей на плане приведет уничтожению человечества.

«Наш нынешний стиль жизни, наш нынешний стиль ведения хозяйства и производства продуктов дает нам хорошую жизнь, но он не является жизнеспособным в долгосрочной перспективе. Нам нужно что-то менять, чтобы мы могли жить похожей жизнью и через сто лет», - отмечает эколог Тартуского университета Авелийна Хельм, поставившая свою подпись под обращением.

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