Ремонт рижских улиц: еще ни одна не сдана в эксплуатацию

Ни одна из отремонтированных минувшим летом рижских улиц из-за обнаруженных дефектов еще не сдана в эксплуатацию, сообщила агентству ЛETA представитель департамента сообщения Рижской думы Уна Ахуна-Озола.

Сдача улиц в эксплуатацию - длительный процесс. Сначала строители подают заявление об окончании всех предусмотренных ремонтных работ, после чего сотрудники департамента с экспертами проверяют качество работ. Если обнаружены недочеты, строителям дается время на их устранение, пояснила она.

Первоначальное обследование отремонтированных улиц проведено, строителям дано время на устранение обнаруженных дефектов.

Все они будут устранены за счет стройфирм, которые не получат полную оплату работы, пока улица не будет сдана в эксплуатацию.

Поэтому строители заинтересованы как можно скорее устранить эти дефекты, добавила Ахуна-Озола.

Если повторная проверка после устранения дефектов признает качество работ хорошим, будет созвана комиссия, которая примет улицу в эксплуатацию.

После сдачи улицы в эксплуатацию дорожное покрытие имеет двух-трехлетнюю гарантию. Если за это время обнаружатся какие-то повреждения покрытия или брак в работе, строители устранят их тоже за свои средства.