Зилупе: «Да, мы — русскоговорящие, но это не значит, что мы не любим свою родину»

В небольшом приграничном городке – Зилупе, где проживает в основном русскоязычное население, вот уже несколько лет как местных зрителей, так и гостей своими выступлениями радует коллектив латышского народного танца «Трацис». Недавно Зилупская молодежь впервые в истории города участвовала на Вселатвийском празднике песни и танца, а сейчас принимает активное участие, отмечая и государственные и местные праздники.

«На данный момент у меня два коллектива – взрослый и школьники. Средний возраст детей в «Трацис» это 9 —12 классы. Восемь девочек, восемь мальчиков. Танцуем в основном программные танцы, которые нам положены каждый год как всем коллективам в районах, плюс еще у нас есть праздники в городе, к которым мы отдельно готовимся – мы выбираем какой - то репертуар, какие - то танцы, которые нам нравится самим и танцуем», — рассказывает руководитель танцевального коллектива «Трацис» зилупчанка Снежана Вейкшане.

Несмотря на то, что коллектив народного танца совсем молодой, зилупская молодежь уже успела поучаствовать не только на местных или межкраевых мероприятиях, но и представляла свой город на Вселатвийском празднике песни и танца, продолжает Снежана.

«Занимаясь всего два года (нам сейчас четыре), мы попали на Праздник песни и танца. Коллектив получил первую степень, и мы первый раз за всю историю Зилупе попали на этот праздник. Это было потрясающе, очень много эмоций! Было очень тяжело, конечно же, но не передать те ощущения, которые испытывались. Эта масштабность, все было красиво и здорово. Главное, что детям понравилось», — расказывает Снежана.

Сами юные танцоры это событие еще сейчас вспоминают с восхищением.

«Столько народа танцевало, я кайф получал.

Когда смотришь на табло большое и пытаешься разглядеть свой коллектив - это просто супер!»

«Мы танцевали четыре танца. Были самые любимые танцы как «Zvaigžņu sega», которые всем в коллективе понравились. Были быстрые танцы, где получали «драив» от этого, видели очень много людей, очень много коллективов, сравнивали нас с ними»

Зилупе — маленький городок, где люди в основном общаются на русском языке и каждый житель, каждый школьник здесь нарасхват.

«Латыши стопроцентно. По национальности у нас все латыши считаются, а то что мы русскоговорящие - это ничего не значит»,

— уверена Снежана, примечая, что школьники участвуя в самодеятельности, Яунсардзе, участвуя на Празднике песни и танца уже показали и свою самобытность, и свое отношение к родному краю. «Про темперамент именно нам это очень много говорили, когда мы выступали на смотрах все время говорили, что мы отличаемся от других коллективов. Это чувствуется, но я считаю, что это наша изюминка, это наш плюс».

У Марины, которая в Зилупе живет всю жизнь, в разных коллективах танцует внук и внучка.

«Да я вообще обоими руками за. Пусть танцуют, пусть развиваются, а самое главное, что им это нравится. Патриотизм только хотя бы то что мы здесь, что мы здесь работаем, мы платим налоги своему государству и мы стараемся, чтобы жизнь здесь была лучше», — рассказывает зилупчанка.

И директор нардома в Зилупе Инесе Пертая уверена, что расстояние до столицы, президента еще не показатель лояльности к стране.

«Русскоговорящие мы между собой говорим, да, но это не значит, что мы не любим свою родину, мы очень гордимся тем, что мы здесь живем. Мы стремимся остаться здесь всеми силами. У нас очень много таких людей,

которые гордятся тем, что живут в Зилупе, что живут в Латвии.

Я считаю, что в Зилупе всегда хорошо празднует все праздники не только наши государственные и мы с широкой душой это делаем. Если нам нужно встретить президента то мы его встречаем на ура, если у нас праздник города, то тоже все от мала до велика участвовали в этом. У нас даже получается так, что концерт длится 4 часа», — говорит Инесе.