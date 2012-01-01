Нынешняя осень — самая дождливая с начала века

Осень в этом году в Латвии - самая дождливая с начала 21-го века и одна из самых дождливых за всю историю метеонаблюдений, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

До этого самой влажной была осень 2012 года, когда общее количество осадков в сентябре, октябре и ноябре достигло в среднем 252 мм или 126% нормы.

В этом году осенью до 20 ноября в Латвии выпало в среднем уже 286 мм осадков или 143% всей осенней нормы.

В октябре количество осадков достигло 114 мм или 158% долголетнего среднего показателя, в сентябре - 129 мм или 195% месячной нормы.

Ожидается, что ноябрь в этом году будет наименее дождливым осенним месяцем - общее количество осадков в ноябре может быть близким к норме, которая составляет 62 мм.

За все три осенних месяца больше всего осадков выпало в юго-западной части Курземе - в Лиепае и Руцаве. Уровень воды в курземских реках этой осенью неоднократно превышал уровень воды во время весенних паводков последних лет.

Температура воздуха этой осенью была немного выше обычной. В сентябре средняя температура воздуха была на 1,1 градуса выше нормы, в октябре - на 0,2 градуса ниже нормы, а ноябрь может оказаться на 2 градуса теплее обычного.