На прошлой неделе истребители НАТО трижды сопроводили российские военные самолеты

На прошлой неделе несущие дежурство в миссии воздушной полиции НАТО в Балтийских странах истребители трижды поднимались в воздух для сопровождения летевших в международном воздушном пространстве российских военных самолетов, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.
Истребители НАТО на прошлой неделе сопроводили три военно-транспортных самолета и четыре вертолета ВВС России.
Некототорые самолеты летели с отключенными транспондерами.
Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии.