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На прошлой неделе истребители НАТО трижды сопроводили российские военные самолеты

LETA
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

На прошлой неделе несущие дежурство в миссии воздушной полиции НАТО в Балтийских странах истребители трижды поднимались в воздух для сопровождения летевших в международном воздушном пространстве российских военных самолетов, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.

Истребители НАТО на прошлой неделе сопроводили три военно-транспортных самолета и четыре вертолета ВВС России.

Некототорые самолеты летели с отключенными транспондерами.

Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии.

Россия НАТО
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