Экс-министр экономики: идей для решения проблем в Латвии хватает, но они не выполняются

После восстановления независимости в Латвии нет недостатка в идеях для решения различных вопросов, но есть проблема с их выполнением, заявил сегодня на программной конференции «Движения «За!«» «Перезапусти Латвию!» его руководитель Даниэль Павлютс.

Около 100 участников конференции ознакомились с важнейшими инициативами будущей программы «Движения «За!«» и обсудили их в различных тематических группах.

Обращаясь с речью к собравшимся, Павлютс подчеркнул - со времени восстановления независимости Латвия сделала много правильных, нацеленных на развитие шагов, например, вступила в ЕС и НАТО. Однако при этом остается еще много невыполненной работы.

«Мы обоснованно замечаем себе, что в обществе царит неравноправие, оно расколото не только этнически, сокращается численность населения, мы жалуемся на коррумпированную элиту и т. д. Латвия не сумела справиться со всеми этими проблемами. И хотя идей для их решения хватает, с их выполнением есть проблемы», - сказал Павлютс.

Что касается программы «Движения «За!«», то сегодня готовая программа представлена не будет, так как с изменением общей ситуации она со временем тоже изменится. Но рассмотренные на сегодняшней конференции вопросы будут включены в предвыборную программу партии, пояснил он.

«Цель партийной программы - «перезапустить» Латвию. Необходимы новые политические решения, которые обеспечат справедливое и правовое государство, умную экономику, доступное здравоохранение, безопасность и т. д.», - подчеркнул Павлютс.

«Движение «За!«» продолжает привлекать в свои ряды новых членов, в том числе в регионах, и вскоре их число увеличится с нынешних 350 до 500, отметил он.