Под Скрундой и Салдусом неожиданно выпал снег

У других этот факт вызвал недоумение, так как там же в Курземе - в Талси - не упало ни одной снежинки. В Риге тоже наблюдались осадки в виде дождя.

По прогнозам синоптиков, в понедельник в Латвии на протяжении всего дня будет облачно, с небольшими прояснениями. Временами в отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь или мокрый снег, но в других местах осадков ожидается больше.