Ночью местами похолодает до -5 градусов

К 14 часам в понедельник температура воздуха составлялся от -0,1 градуса в Айнажи до +4,4 градусов в Павилосте. При этом в Айнажи сгустился туман - видимость составляет всего 30 метров, сообщает агентство ЛЕТА.

Вечером и ночью туман образуется практически по всей стране, местами возможны осадки и обледенение. Температура воздуха будет держаться в районе нуля градусов, но местами по ясным небом она опустится до отметки в -2..-5 градусов.

Во вторник изменений в погоде ждать не стоит, местами выглядет солнце, воздух прогреется до 0..+4 градусов.

Как ночью, так и днем ожидаются слабый ветер и или безветрие.

В Риге в ближайшие сутки возможен туман и мелкие осадки, температура воздуха будет близка к нулю градусов.