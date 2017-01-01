Примут ли банки Латвии купюры РФ с изображением Крыма? Примут!

Латвийские финансовые учреждения будут принимать 200 рублевые банкноты РФ на которых изображена территория Крыма. Однако латвийские политики появление данных банкнот считают провокацией и не исключают, что надо публично говорить об ограничении их оборота в нашей стране, сообщает «LNT Ziņas».

«Их появление расцениваю как чистую политическую провокацию - это часть российской информационной кампании. Россия хорошо знает, что нигде в мире Крым не воспринимается как часть этой страны. И принимая во внимания регулы создания банкнот, которые далеки от политики или не так прозрачны - Россия воспользовалась этим», - считает руководитель комиссии по внешним делам Сейма Эрик Калниньш.

Так выглядят новые банкноты!

МИД заявляет, что этот символический посыл России не меняет позиции Латвии в вопросе аннексии Крыма и конфликте с Украиной. Надо ли отвечать на этот шаг или нужны общественные обсуждения - пока не известно. В любом случае, принимать или не принимать «крымские « рубли - личное решение каждого финансового учреждения.

«Эту сферу закон не регламентирует, поэтому в частных сделках каждый может использовать купюры, какие пожелает. Каждый банк и каждый пункт обмена валюты сам решает, принимает ли он эти деньги или не принимает», - заявил представитель Банка Латвии Янис Силакалнс.

Банкиры свою деятельность с политикой связывать не хотят и не видят причины не принимать банкноты. «Мы нейтральны в этом вопросе. Банк обслуживает клиентов, совершает сделки и мы не можем повлиять на «качество» денег», - отметила представитель Citadele Байба Абельниеце.

Как в банках, так и «обменниках» заявили, что ждут купюры, однако «в глаза» их еще не видели.

Напомним, что в России новые купюры с Крымом начали выходить месяц назад.